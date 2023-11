Transgene : visibilité financière jusqu'à fin 2024

(Boursier.com) — Au cours des neuf premiers mois de 2023, les produits opérationnels de Transgene se sont élevés à 6,2 millions d'euros contre 8,4 millions d'euros sur le même période en 2022. Ils sont principalement issus du crédit d'impôt recherche (4,8 millions d'euros pour les neuf premiers mois de 2023, contre 5,2 millions d'euros pour la période correspondante en 2022) et de l'accord de collaboration avec AstraZeneca sur le programme Invir.IO.

Les revenus des accords de collaboration et de licence se sont établis à 1,2 million d'euros au cours des neuf premiers mois de 2023, contre 3 millions d'euros sur la même période en 2022. Au premier semestre 2023, AstraZeneca a informé Transgene de sa décision de mettre fin à sa collaboration.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants représentaient 16,4 millions d'euros au 30 septembre 2023, contre 26,8 millions d'euros au 31 décembre 2022. Au cours des neuf premiers mois de 2023, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 13,8 millions d'euros, contre une consommation de trésorerie de 13,3 millions d'euros pour la même période en 2022.

Durant la période, la société a signé un accord pour la vente des actions restantes qu'elle détenait dans Tasly BioPharmaceuticals pour un montant total de 15,3 millions de dollars (14 millions d'euros). La transaction a été clôturée en juillet 2023 avec la réception des fonds.

Le 20 septembre 2023, Transgene a signé une convention d'avance en compte courant avec l'Institut Mérieux (TSGH) pour un montant maximum de 36 millions d'euros. La ligne de crédit sera disponible pendant une durée de 24 mois et Transgene pourra tirer et rembourser cette ligne à sa discrétion. Au 30 septembre 2023, la société a tiré 3,4 millions d'euros. Cette facilité de crédit non dilutive étend la visibilité financière de Transgene jusqu'à fin 2024, lui permettant de franchir, dans les 12 prochains mois, plusieurs étapes significatives sur des projets clés de son portefeuille.

Dans les 12 prochains mois, les principales annonces attendues comprennent :

- Des données actualisées de l'essai de Phase I en cours avec le vaccin thérapeutique néoantigénique personnalisé TG4050 dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou au 1er semestre 2024 et le lancement de l'essai randomisé de Phase II de TG4050 en 2024.

- Les résultats de l'essai randomisé de Phase II de TG4001 dans les cancers anogénitaux HPV-positifs en 2024.

- La fin de l'essai de Phase I de TG6050 administré par voie intraveineuse chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules.

- L'inclusion du dernier patient de la partie B de l'essai de Phase I de BT-001 dans les tumeurs solides.