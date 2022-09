Transgene : visibilité financière jusqu'à fin 2023

(Boursier.com) — Transgene a vu ses produits opérationnels s'élever à 6,1 millions d'euros au 30 juin 2022 contre 5 ME au premier semestre 2021. Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont représenté 17 ME au premier semestre 2022, contre 15,3 ME sur la même période en 2021, reflétant l'accélération des études cliniques.

Les frais généraux se sont élevés à 3,9 ME au premier semestre 2022, contre 3,1 ME sur la même période en 2021. La perte nette s'établit à 15,3 ME au premier semestre 2022, contre 11,8 ME sur la même période de 2021.

La consommation de trésorerie s'est élevée à 6,8 ME au cours du premier semestre 2022, contre 11,9 ME sur la même période en 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants s'élevaient à 42,8 ME au 30 juin 2022, contre 49,6 ME au 31 décembre 2021. Transgene estime disposer d'une visibilité financière jusqu'à fin 2023.?