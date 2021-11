Transgene : visibilité financière jusqu'à fin 2023

(Boursier.com) — Au cours des neuf premiers mois de 2021, les produits opérationnels de Transgene se sont élevés à 6,8 millions d'euros contre 7,8 millions d'euros en 2020. Les revenus des accords de collaboration et de licence se sont établis à 1,6 million d'euros au 30 septembre 2021, contre 2,7 millions d'euros sur la même période de 2020. Ces revenus sont principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca sur la plateforme Invir.IOTM, dont le revenu reconnu au 30 septembre 2021 représente 1,5 million d'euros. Cette somme correspond pour 1 million d'euros à la reconnaissance du paiement initial de 8,9 millions d'euros (10 millions de dollars) reçu en 2019 pour l'activité réalisée sur la période?; le solde correspond aux revenus reconnus pour la réalisation d'étapes prévues dans le contrat.

La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentaient 40,9 millions d'euros au 30 septembre 2021, contre 26,3 millions d'euros au 31 décembre 2020. Au cours des neuf premiers mois de 2021, la consommation de trésorerie de Transgene s'est élevée à 18,7 millions d'euros (hors produit net du placement privé réalisé en juin 2021 à hauteur de 33,3 millions d'euros), contre une variation de trésorerie positive de 2,0 millions d'euros sur la même période en 2020 (comprenant l'encaissement de 18,2 millions d'euros en juillet 2020 provenant de la première cession de titres Tasly BioPharmaceuticals). Transgene annonce disposer d'une visibilité financière jusqu'à fin 2023.

En octobre 2021, la Société a encaissé 17,4 millions d'euros suite à la deuxième cession de titres Tasly BioPharmaceuticals signée en septembre 2021. Transgene détient toujours des titres de cette société, évalués à 18,2 millions d'euros sur la base du prix de la présente transaction. La ligne de crédit de 15 millions d'euros auprès de Natixis a été annulée en octobre 2021 conformément aux termes du contrat, du fait de la deuxième cession de titres Tasly BioPharmaceuticals.

Transgene et BioInvent présenteront des données précliniques sur le virus oncolytique multifonctionnel BT-001 (plateforme Invir.I) au congrès annuel de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC 2021 - 12-14 novembre 2021). Les premières données des deux essais cliniques de Phase I en cours seront communiquées au cours de la deuxième quinzaine de novembre 2021. Transgene prévoit aussi de communiquer au quatrième trimestre des données de sécurité et d'immunogénicité (induction d'une réponse immunitaire impliquant notamment des lymphocytes T).