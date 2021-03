Transgene : un analyste dope le titre

(Boursier.com) — Transgene se distingue en ce milieu de semaine avec un titre qui flambe de 7,2% à 2,7 euros. Le flux acheteur sur la biotech est à relier à une note d'Oddo BHF qui est passé à 'surperformer' sur le titre tout en relevant sa cible de 1,8 à 4,5 euros. Dans une étude intitulée "A l'aube d'une nouvelle ère", le broker explique que ces derniers mois ont permis de remettre en exergue le pipeline de la société avec : les résultats cliniques positifs de TG4001 dans les cancers HPV, les avancées notables des deux plateformes permettant de générer des virus oncolytiques et des vaccins thérapeutiques. Ces avancées concrètes sont rassurantes et pourraient être le prélude d'une nouvelle vague de traitements en cancérologie venant de la biotech strasbourgeoise. L'entrée en clinique de BT001 et de TG4050 conduit également le courtier à avoir une opinion plus positive sur le dossier.