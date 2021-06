Transgene : succès de l'augmentation de capital par placement privé

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres conformément aux dispositions des articles L.225-136 du code de commerce et L.411-2 1o du Code monétaire et financier pour un montant définitif d'environ 34,1 millions d'euros.

Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général de Transgene, commente : "Nous sommes fiers d'avoir conclu avec succès cette levée de fonds, qui a permis à nos actionnaires historiques et à des investisseurs spécialisés dans la santé, dont Invus, de manifester leur soutien à Transgene. Nous sommes désormais bien placés pour mener notre ambitieuse stratégie reposant sur l'avancement de nos plateformes technologiques particulièrement innovantes myvac et Invir.IO à travers les essais cliniques de notre vaccin personnalisé contre le cancer TG4050 et de notre nouveau virus oncolytique BT-001, tout en poursuivant l'essai randomisé de Phase II de TG4001. L'avenir de Transgene n'a jamais été aussi prometteur. J'attends avec impatience les différentes annonces importantes attendues au cours des 18 prochains mois, qui représentent autant de catalyseurs de création de valeur pour Transgene."

L'Augmentation de Capital a donné lieu à l'émission de 13.930.000 actions ordinaires nouvelles, soit 16,6% du capital social actuel de la Société, à un prix par action de 2,45 euros (prime d'émission incluse), représentant une levée de fonds totale d'environ 34,1 millions d'euros. Le prix de souscription représente une décote de 6,5% par rapport au cours de clôture de l'action Transgene du 21 juin 2021, soit 2,62 euros.

Les fonds levés dans le cadre de l'Augmentation de Capital seront utilisés :

- à hauteur d'environ 25 millions d'euros, pour la finalisation des études cliniques en cours et l'obtention de résultats avec TG4001, TG4050, BT-001 et TG6002 ;

- à hauteur d'environ 4 millions d'euros, afin de lancer le développement clinique de nouveaux virus oncolytiques actuellement en préclinique et issus de la plateforme

Invir.IOTM ; et

- pour le solde, afin de financer, en complément des produits opérationnels de la société, les coûts de R&D, de fonctionnement et la consommation courante de trésorerie de la société.