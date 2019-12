Transgene stoppe le développement de son vaccin thérapeutique TG4010

Transgene stoppe le développement de son vaccin thérapeutique TG4010









(Boursier.com) — Le groupe Transgene a annoncé que le critère d'évaluation principal (taux de réponse) de son essai de Phase 2 évaluant son vaccin thérapeutique TG4010 en combinaison avec la chimiothérapie et Opdivo (nivolumab) n'a pas été atteint. L'essai évaluait cette combinaison de thérapies en première ligne de traitement de patients atteints de cancer du poumon non-épidermoïde non à petites cellules (NSCLC) dont les tumeurs expriment PD-L1 à des niveaux faibles ou indétectables.

Transgene a donc décidé de ne pas poursuivre le développement de TG4010. Cet essai multicentrique de Phase 2 a inclus 40 patients évaluables aux États-Unis et en Europe. Il a été mené en collaboration avec Bristol-Myers Squibb, qui a fourni nivolumab.

" Des analyses complémentaires sont toujours en cours et nous présenterons les données finales de l'essai lors d'un congrès scientifique. Nous sommes financés jusqu'en 2022 et disposons d'un portefeuille d'immunothérapies innovantes contre les tumeurs solides, notre stratégie reste claire et inchangée. L'essai de combinaison de TG4001 chez les patients atteints d'un cancer HPV positif continue d'inclure des patients et nous annoncerons les premiers résultats cliniques de cette Phase 2, comme prévu, au premier semestre de 2020 ", a notamment commenté le PDG de la société, Philippe Archinard.