Transgène : sans réaction

(Boursier.com) — Peu de réactions sur Transgène (-0,4% à 1,95 euro) après la publication trimestrielle de la société biopharmaceutique. La trésorerie ressort à 36,3 ME à fin septembre, contre 49,6 ME au 31 décembre 2021, de quoi assurer une visibilité financière jusqu'à fin 2023. Oddo BHF réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 4,40 euros après cette annonce. Si la visibilité financière de la société est confortée jusqu'à fin 2023, elle devra être renforcée pour atteindre à minima le prochain jalon de TG4001 en 2024. D'ici là, le marché devrait avoir un peu plus de données sur le reste du portefeuille de la société avec au S1 2023 : des données supplémentaires sur la phase I de TG4050 ; sur la phase I de TG6002 (virus oncolytique) ; ainsi que sur le lancement en clinique d'un virus oncolytique exprimant l'IL-12.