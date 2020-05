Transgène : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de Transgene a eu lieu ce 27 mai à 10h au siège social de l'entreprise à Illkirch-Graffenstaden, sous la Présidence de Philippe Archinard, Président-Directeur général, afin d'approuver les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019, et de se prononcer sur l'ensemble des résolutions qui leur ont été soumises. En raison des mesures de confinement imposées par le Gouvernement dans le contexte de l'épidémie de COVID-19, cette Assemblée générale s'est tenue à huis clos.

Lors de cette Assemblée générale mixte, les actionnaires ont renouvelé les mandats d'administration de : Philippe Archinard, Benoît Habert, Mme Marie Landel, Mme Maya Saïd et la société TSGH, actionnaire majoritaire de Transgene, représentée par Mme Dominique Takizawa. Les actionnaires ont aussi adopté les résolutions suivant les recommandations du conseil d'administration.

Dans la séance du Conseil qui a suivi l'Assemblée générale mixte, le Conseil d'administration a confirmé Philippe Archinard, Mme Marie Landel et Benoît Habert dans leur mandat respectif de Président du Conseil, Présidente du Comité d'audit et Président du Comité des rémunérations.

Le Conseil a également mis en oeuvre la réduction de la valeur nominale de 1 euro à 0,50 euro par action.