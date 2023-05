Transgene : résultats favorables pour la Phase Ia de BT-001 dans le traitement des tumeurs solides

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent les résultats positifs de l'essai de la partie A de l'essai de Phase I évaluant le virus oncolytique innovant BT-001 chez des patients atteints de tumeurs solides.

Le traitement de 18 patients avec BT-001 en monothérapie est maintenant terminé et aucun problème de sécurité n'a été signalé. Les patients présentaient au moins une lésion superficielle accessible et ont été répartis en trois cohortes avec escalade de dose. Au total, BT-001 a permis la stabilisation de lésions injectées chez 11 patients. De plus, une activité antitumorale objective, définie par une diminution de la taille de la lésion injectée d'au moins 50 %, a été observée.

Transgene et BioInvent codéveloppent BT-001, un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO de Transgene conçu pour exprimer l'anticorps anti-CTLA-4 de BioInvent, afin d'induire une réponse antitumorale forte et efficace. Le candidat est actuellement évalué dans un essai clinique de Phase I/IIa en monothérapie et en combinaison avec l'inhibiteur de point de contrôle PD-1 KEYTRUDA (pembrolizumab) contre les tumeurs solides.

De précédentes données issues de la partie A de la Phase I avaient déjà confirmé le mécanisme d'action de BT-001 en monothérapie, avec des premiers signes d'activité antitumorale.

Sur la base de ces résultats, le comité indépendant de revue de la sécurité a autorisé l'initiation de la partie B de la Phase I de l'essai, évaluant la combinaison de BT-001 avec pembrolizumab. Le traitement du premier patient est prévu pour le second semestre 2023.