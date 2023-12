Transgene renforce son équipe de direction pour accélérer sa stratégie de croissance

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, a le plaisir d'annoncer la nomination d'Arnaud Dubarry au poste de Directeur Financier (Chief Financial Officer) à compter du 1er janvier 2024. Arnaud Dubarry sera basé à Strasbourg et aura la responsabilité de la stratégie, de la gestion et des opérations financières de la Société afin d'accélérer le développement de son portefeuille d'immunothérapies innovantes.

Arnaud Dubarry succèdera à Jean-Philippe Del qui restera jusqu'à la fin de l'année pour assurer une transition optimale.

Arnaud Dubarry a plus de 20 ans d'expérience à des postes de direction au sein de la fonction financière dans l'industrie pharmaceutique et les biotechnologies. Avant de rejoindre Transgene, il a occupé le poste de Directeur Financier Exécutif chez Gilead, où il a dirigé un projet de transformation stratégique de la fonction financière à l'échelle mondiale. Fort d'une expérience professionnelle chez Gilead et Johnson & Johnson, tant en Europe qu'aux États-Unis, Arnaud Dubarry possède une expertise financière importante acquise au sein d'entités couvrant des organisations commerciales, des sites de production, des centres de 'R&D' ainsi que des sièges sociaux. Arnaud est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po). Il est également titulaire d'une Maîtrise en Sciences de Gestion de l'Université Paris-IX Dauphine, ainsi que d'un Certificat Professionnel en Finance et Comptabilité de la Wharton School (Université de Pennsylvanie).

Parallèlement à cette nomination, Transgene a promu Lucie Larguier au poste de Vice-Présidente Communication Corporate et Relations Investisseurs, avec effet immédiat. Lucie rejoint le comité de direction, où elle apportera une vision transversale des activités de la Société et de la manière dont elles s'articulent auprès des principales parties prenantes, notamment les acteurs des marchés financiers. Depuis 2016, Lucie occupait le poste de Directrice de la Communication Corporate et des Relations Investisseurs et rapportait au PDG. Sa contribution stratégique a permis d'assurer le bon déroulement de quatre levées de fonds, ainsi que la communication de nombreuses annonces scientifiques, cliniques et institutionnelles, notamment valorisation des premières données prometteuses du vaccin individualisé contre le cancer TG4050. Avant de rejoindre Transgene, Lucie a passé plus de 10 ans en agence de communication. Elle a contribué à la réussite de nombreuses opérations sur titres en conseillant ses clients sur leurs messages institutionnels et financiers. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), elle détient un Master en communication et une spécialisation en finance.