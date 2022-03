Transgene renforce sa gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Transgene a proposé de nommer le Dr Alessandro Riva comme administrateur à la prochaine assemblée générale. Si cette nomination est acceptée, le Conseil a l'intention de nommer Dr Riva au mandat de Président de Conseil. Cette nomination intervient dans le cadre de l'évolution de la gouvernance d'entreprise, qui prévoit de dissocier les rôles de Président et Directeur général (DG).

Dr Riva, s'il est confirmé Président, agira en tant que membre indépendant du conseil d'administration et travaillera en étroite collaboration avec le conseil d'administration et le DG de Transgene, Hedi Ben Brahim, pour réaliser le potentiel des produits du portefeuille de la Société au profit des patients atteints de tumeurs solides.

Dr Riva a près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie et est actuellement PDG d'Intima Bioscience, spécialisée dans les thérapies cellulaires pour les cancers solides. Avant d'occuper ce poste, il a été PDG d'Ichnos Sciences et Vice-Président exécutif, responsable monde des thérapies en oncologie et de la thérapie cellulaire et génique chez Gilead Sciences.

Dr Riva siège actuellement au conseil d'administration de Century Therapeutics et BeiGene.