Transgene : prochaines rencontres à venir

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce succinctement ce jour sa participation aux conférences suivantes :

- SmallCap Event - Digital les 14 et 15 avril 2021 ;

- Kempen Life Sciences Conference - 2021 Thematic Virtual Series le 21 avril 2021 - Immuno and Targeted Oncology ;

- Spring European Midcap Event - Digital les 22 et 23 juin 2021.