Transgene présentera plusieurs posters soulignant le potentiel de son portefeuille d'immunothérapies à l'AACR 2023

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, présentera 8 posters comprenant des résultats précliniques et cliniques à l'occasion de la réunion annuelle de l'AACR 2023 (American Association for Cancer Research), qui se tiendra à Orlando (États-Unis), du 14 au 19 avril.

Les posters mettent en évidence :

*le potentiel des nouveaux vaccins thérapeutiques et virus oncolytiques de Transgene de devenir des thérapies de référence contre des tumeurs solides répondant mal aux traitements disponibles, et

*les avancées réalisées par les deux plateformes technologiques de Transgene.

Les posters présentés sont les suivants :

TG4050

Titre du poster : Feasibility and immunogenicity of adjuvant TG4050, a patient tailored cancer vaccine in head and neck and ovarian cancer

Faisabilité et immunogénicité de TG4050, un vaccin sur mesure contre le cancer de la tête et du cou et de l'ovaire, en situation adjuvante

-Titre de la session : Late-Breaking Research: Clinical Research 2

-Numéro du poster et de l'abstract : LB205

-Date et horaire : Mardi 18 avril 2023, de 9h00 à 12h30

-Localisation : Board 20, Section 35

-Auteurs : Ana Lalanne, Camille Jamet, Christian H. Ottensmeier, Jean-Pierre Delord, Christophe Le Tourneau, Matthew S. Block, Gerardo Colon-Otero, Keith L. Knutson, Annette Tavernaro, Gisele Lacoste, Benoit Grellier, Xavier Noiriel, Thierry Huss, Bernard Burtin, Yoshiko Yamashita, Kousuke Onoue, Kazuhide Onoguchi, Brandon Malone, Olivier Lantz, Oliver Baker, Naoko Yamagata, Yuki Tanaka, Eric Quemeneur, Maud Brandely, Kaïdre Bendjama

TG4001

Titre du poster : A randomized phase II trial of TG4001 plus avelumab versus avelumab alone in recurrent/metastatic (R/M) human papilloma virus (HPV)-16 positive anogenital cancers

Un essai randomisé de phase II comparant TG4001 plus avelumab versus avelumab seul dans les cancers anogénitaux récurrents/métastatiques (R/M) positifs pour le virus du papillome humain (HPV)-16

-Titre de la session : Phase II and Phase III Clinical Trials in Progress

-Numéro du poster et de l'abstract : CT045

-Date et horaire : Lundi 17 avril 2023, de 9h00 à 12h30

-Localisation : Board 3, Section 46

-Auteurs : Christophe Le Tourneau, Frédéric Rolland, Amaury Daste, Philippe Cassier, Sébastien Salas, Luis Manso Sánchez, Gerardo Colon-Otero, Lauriane Eberst, Olivier Lantz, Ana Lalanne, Annette Tavernaro, Hakim Makhloufi, Kaïdre Bendjama, Maud Brandely, Jean-Pierre Delord.

TG6002

Titre du poster : Oncolytic virus TG6002 safety and activity after intrahepatic artery administration in patients with liver-dominant metastatic colorectal cancer

Sécurité et activité du virus oncolytique TG6002 après administration intra-artérielle hépatique chez des patients atteints d'un cancer colorectal avec métastases hépatiques prédominantes

-Titre de la session : Phase I Clinical Trials 1

-Numéro du poster et de l'abstract : CT190

-Date et horaire : Mardi 18 avril 2023, de 9h00 à 12h30

-Localisation : Board 3, Section 46

-Auteurs : Adel Samson, Cristina Smolenschi, Philippe Cassier, Jai V. Patel, Chris Hammond, Marta Kurzawa, Sophie Sainte-Croix, Emma West, Alain Sadoun, Kaïdre Bendjama

TG6050

Titre du poster : TG6050 an oncolytic vaccinia virus armed with interleukin 12 and anti-CTLA4 antibody induces TME remodeling and strong anti-tumoral responses

TG6050, un vaccinia virus oncolytique, armé d'interleukine 12 et d'un anticorps anti-CTLA4, induit un remodelage du TME (microenvironnement tumoral) et de fortes réponses antitumorales

-Titre de la session : Oncolytic Viruses, Anticancer Vaccines, and Other Immunomodulatory Therapies

-Numéro du poster et de l'abstract : 694

-Date et horaire : Dimanche 16 avril 2023, de 13h30 à 17h

-Localisation : Board 14 Section 24

-Auteurs : Jean-Baptiste Marchand, Fadi Azar, Christelle Demeusoit, Patricia Kleinpeter, Jules Deforges, Laetitia Fend, Chantal Hoffmann, Huguette Schultz, Nathalie Silvestre, Eric Quéméneur

R&D

Titre du poster : Selection of an optimal anti-PD-L1 single domain antibody format for the vectorization into oncolytic vaccinia virus and the generation of bispecific immunomodulators.

Sélection d'un format optimal d'anticorps anti-PD-L1 à domaine unique pour la vectorisation dans un Vaccinia virus oncolytique et génération d'immunomodulateurs bispécifiques.

-Titre de la session : Therapeutic Antibodies 1

-Numéro du poster et de l'abstract : 1885

-Date et horaire : Lundi 17 avril 2023, de 9h00 à 12h30

-Localisation : Board 24, Section 25

-Premier auteur : Jean-Baptiste Marchand

Titre du poster : Advanced patient-derived lung tumoroids to identify limiting factors for oncolytic virotherapy

Organes tumoroïdes avancés dérivés de tumeurs pulmonaires de patients afin d'identifier les facteurs limitant la virothérapie oncolytique

-Titre de la session : Tumor-Stromal Cell (Including Immune Cell) Interactions and Therapy Responses

-Numéro du poster et de l'abstract : 5967

-Date et horaire : Mercredi 19 avril 2023, de 9h00 à 12h30

-Localisation : Board 28, Section 7

Premier auteur : Helene Le

Titre du poster : Extracellular vesicles (EV): mediators of therapeutic vaccination? In vivo and in vitro characterization of EVs generated after infection of human and murine cells with therapeutic poxviruses

Les vésicules extracellulaires (VE) : des médiateurs de la vaccination thérapeutique?? Caractérisation in vivo et in vitro des VE générées après infection de cellules humaines et murines par des poxvirus thérapeutiques

-Titre de la session : Oncolytic Viruses, Anticancer Vaccines, and Other Immunomodulatory Therapies

-Numéro du poster et de l'abstract : 697

-Date et horaire : Dimanche 16 avril 2023, de 13h30 à 17h00

-Localisation : Board 17, Section 24

-Premier auteur : Lucas Walther

Titre du poster : PoxSTG, a novel chimeric poxvirus with improved oncolytic potency

PoxSTG, un nouveau poxvirus chimérique au pouvoir oncolytique amélioré

-Titre de la session : Vaccines

-Numéro du poster et de l'abstract : 6796

-Date et horaire : Mercredi 19 avril 2023, de 9h00 à 12h30

-Localisation : Board 12, Section 44

-Premier auteur : Philippe Erbs

Outre la présentation de ces posters, Transgene tiendra un stand lors du congrès de l'AACR.