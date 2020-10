Transgene présentera les données de l'essai clinique de TG4001 et avelumab dans les cancers HPV-positifs au SITC 2020

(Boursier.com) — Transgene annonce qu'un "late breaking abstract" sur les résultats détaillés de l'essai de Phase 1b/2 de TG4001, un vaccin thérapeutique ciblant le HPV16 en combinaison avec avelumab (BAVENCIO), un anticorps anti-PD-L1 humain, chez des patients présentant des tumeurs HPV16-positives métastatiques et/ou récidivantes, a été accepté et donnera lieu à la présentation d'un poster à la conférence annuelle de la Société de l'immunothérapie du cancer (Society for Immunotherapy of Cancer - SITC).

Ce congrès se tiendra virtuellement du 9 au 14 novembre 2020.

L'investigateur principal de l'essai, le Professeur Christophe Le Tourneau, présentera les résultats de l'analyse groupée des données de l'essai de Phase 1b/2. Ces résultats incluent le taux de réponse, la médiane de survie sans progression, l'impact des caractéristiques des patients et de leur maladie sur les résultats, ainsi que l'immunogénicité.

Pour rappel, l'analyse de cet essai a montré une activité clinique de la combinaison de TG4001 et avelumab. Aucun problème inattendu de tolérance n'a été observé.

Le but de cet essai exploratoire de Phase 1b/2 était d'évaluer la tolérance et l'efficacité de la combinaison de TG4001 et d'un inhibiteur de point de contrôle immunitaire dans un groupe hétérogène de patients atteints de différents cancers agressifs, HPV16-positifs, au stade avancé. Une activité clinique a été observée dans la population globale de l'essai (34 patients évaluables atteints de cancers oropharyngés, anaux, cervicaux ou autres cancers HPV16-positifs).

De plus, Transgene a identifié des caractéristiques propres à des patients pour lesquels cette activité clinique est particulièrement prometteuse dans cet essai. Pour plus de 50% de ces patients, la maladie n'a pas progressé à 12 semaines, alors que la médiane de survie sans progression (PFS) est de l'ordre de 8 semaines pour cette population avec les traitements actuels. En ligne avec les observations communiquées à l'ESMO 2019, des réponses durables ont été observées chez la plupart des patients répondeurs.