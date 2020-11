Transgene présente son vaccin thérapeutique individualisé TG4050 au congrès annuel "Neoantigen Based Therapies Summit"

Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce qu'Éric Quéméneur, Pharm. D., Ph. D., Directeur Général Adjoint, Directeur Recherche et Développement de Transgene, fera une présentation aujourd'hui au 5th Annual Neoantigen Based Therapies Summit (5ème congrès annuel des thérapies basées sur les néoantigènes).

Présentation

-Titre : Viral Immunotherapy Meets AI Technology (La rencontre de l'immunothérapie virale et des technologies de l'IA)

-Session : Clinical Translation - Utilizing Different Delivery Platforms to Enhance Clinical (Passage en clinique - Utilisation de différentes plateformes pour optimiser les essais cliniques)

-Date et heure : 5 novembre à 17h45 CET (11h45 ET)

Éric Quéméneur, Pharm. D., Ph. D., Directeur Général Adjoint, Directeur Recherche et Développement de Transgene, a déclaré : "L'immunothérapie virale est une approche très prometteuse qui exploite les capacités naturelles du système immunitaire à cibler les cellules cancéreuses. TG4050 est un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer issu de notre technologie myvac(R) qui cible jusqu'à 30 néoantigènes spécifiques à chaque patient. Notre partenariat avec NEC dote TG4050 d'une intelligence artificielle de premier plan et d'un algorithme unique pour sélectionner les néoantigènes qui permettront à ce traitement innovant d'induire une réponse immunitaire puissante et spécifique. Nous sommes convaincus que le succès de TG4050, qui est à la croisée des chemins de l'immunothérapie et des sciences du Big Data, marquera le début d'une nouvelle ère dans de la médecine de précision et la lutte contre le cancer."

Le Neoantigen Based Therapies Summit est la principale réunion dédiée aux dernières avancées en matière d'identification, de prédiction et de validation précise des néoantigènes dans le but de développer des vaccins et des thérapies cellulaires efficaces.