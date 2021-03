Transgene présente son expertise

(Boursier.com) — Transgene annonce la participation de ses équipes à différentes conférences scientifiques (virtuelles). Le groupe sera présent à l'ESMO Targeted Anticancer Therapies Congress 2021 (2-4 mars 2021). Éric Quéméneur, Directeur général adjoint et Directeur Scientifique (CSO), animera une présentation sur les virus oncolytiques armés (Antibody armed oncolytic viruses) lors de la session consacrée aux dernières innovations de ces immunothérapies Where next with Oncolytics le 3 mars à 16h20 CET.

Le groupe interviendra également lors de la réunion de la Royal Society britannique sur l'immuno-oncologie (Immuno-oncology: How to get the immune system to beat cancer - comment permettre au système immunitaire de battre le cancer) qui se tient les 24 et 25 mars 2021. Ainsi, Eric Quéméneur participera à la session immuno-oncology breakthroughs (session dédiée aux avancées scientifiques) de cette conférence de la Royal Society consacrée aux thérapies et technologies utilisées et développées en immuno-oncologie, le 24 mars à 16h50 CET (15h50 GMT).

Puis, Transgene sera représentée à l'occasion du 4th Annual European Neoantigen Summit qui se tient du 20 au 22 avril. Kaïdre Bendjama, chef de Projet vaccins thérapeutiques personnalisés, présentera TG4050, l'immunothérapie individualisée issue de la plateforme myvac dans une présentation intitulée TG4050: Viral immunotherapy meets AI technology, le 22 avril à 13h00 CET.