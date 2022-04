Transgene présente de nouvelles données confirmant le potentiel de TG4050 au congrès de l'AACR

(Boursier.com) — Transgene présentera de nouvelles données positives portant sur l'avancée des essais cliniques et l'immunogénicité de TG4050, son vaccin individualisé contre le cancer ciblant une sélection de néoantigènes.

TG4050 est actuellement évalué dans deux essais multicentriques de Phase I chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou. Lors de la présentation du poster, Transgene expliquera en quoi ces nouvelles données confirment la capacité de ce vaccin néoantigénique à induire des réponses immunitaires fortes, ciblant les mutations propres à chaque patient et pouvant se traduire par un bénéfice clinique pour les patients.

Ces résultats seront présentés lors d'une session de posters "late-breaking" au congrès annuel de l'AACR (American Association for Cancer Research) le 12 avril, à La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis).

Les données immunologiques présentées par Transgene suggèrent que le vaccin est capable d'induire efficacement des réponses immunitaires à la fois innées et adaptatives chez les patients. Tous les patients évaluables ont développé une réponse cellulaire T robuste contre plusieurs néoantigènes ciblés (médiane de 10 réponses positives par patient). Des réponses cellulaires T ont été observées pour des épitopes de classe I et de classe II, il s'agit de réponses de novo et d'amplifications de réponses préexistantes.

Dans l'essai tête et cou, les patients ont été randomisés pour recevoir immédiatement TG4050 (bras de traitement précoce, bras A), ou lors de la rechute (bras de vaccination différée, bras B). Tous les patients randomisés dans le bras A (n=7) sont stables à mi-mars 2022. Dans le bras B (n=6), deux patients ont récemment rechuté.

Dans l'essai sur le cancer de l'ovaire (n=4), chez une patiente traitée avec TG4050 après une élévation du niveau de CA-125, une normalisation de ce marqueur a été observée, ainsi qu'une absence de progression clinique pendant 9 mois, jusqu'au décès de la patiente dû à une maladie chronique non liée. Une autre patiente a été traitée dès l'apparition de signes radiologiques de rechute et est restée stable pendant 11,4 mois.

A ce jour, le vaccin a été bien toléré et aucun effet indésirable grave n'a été signalé dans les deux études. Dans les deux études cliniques, le recrutement et le traitement des patients progressent conformément aux attentes. Au total, Transgene prévoit de traiter 13 patients dans l'essai sur le cancer de l'ovaire et 30 patients dans l'essai tête et cou.

Transgene présentera également des données précliniques obtenues avec BT-001 lors du congrès de l'AACR. BT-001 est un virus oncolytique, issu de la plateforme Invir.IO, conçu pour exprimer un anticorps monoclonal anti-CTLA-4 humain de BioInvent, éliminant des cellules immunosuppressives (Treg), et la cytokine humaine GM-CSF.