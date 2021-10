Transgene : présentation en vue

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent la présentation de nouvelles données précliniques sur le virus oncolytique multifonctionnel BT-001 à la 36e réunion de la Society for Immunotherapy of Cancer / SITC2021 (Société pour l'immunothérapie du cancer) en novembre 2021.

Le SITC 2021 se tiendra du 10 au 14 novembre 2021 au Walter E. Washington Convention Center à Washington, D.C. (États-Unis) et en virtuel. Le poster, qui sera présenté le 13 novembre, s'intitule "Vectorized Treg-depleting aCTLA-4 elicits antigen cross-presentation and CD8+ T cell immunity to reject 'cold' tumors" ("La vectorisation d'un anticorps anti-CTLA4 déplétant des Treg induit à la fois la présentation croisée d'antigènes et une réponse des lymphocytes T CD8+ pour un rejet de tumeurs 'froides'").

BT-001 est un virus oncolytique breveté issu de la plateforme propriétaire Invir.IO (VVcopTK-RR). Ce candidat-médicament a été conçu pour exprimer un anticorps monoclonal anti-CTLA4 humain éliminant des cellules immunosuppressives (Treg) issu de la technologie n-CoDeR/F.I.R.S.T de BioInvent et la cytokine humaine GM-CSF. En ciblant sélectivement le microenvironnement de la tumeur, BT-001 a pour but d'induire une réponse antitumorale forte et efficace. Par conséquent, en limitant l'exposition systémique, cette approche vise à considérablement améliorer le profil de sécurité et de tolérance de l'anticorps.

BT-001 est codéveloppé par Transgene et BioInvent à 50/50. L'essai de Phase I/IIa (NCT04725331), autorisé en Europe et aux États-Unis, inclut actuellement des patients. Il évalue BT-001 en monothérapie et en combinaison avec pembrolizumab pour le traitement des tumeurs solides. Les premières données de Phase I sont attendues pour le premier semestre 2022.