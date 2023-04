Transgene : présentation à l'AACR de nouvelles données sur TG4050

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation, annoncent la présentation aujourd'hui de nouvelles données sur TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé contre le cancer, lors de la conférence annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR) à Orlando (États-Unis). TG4050, premier candidat issu de la plateforme myvac de Transgene, bénéficie des technologies d'IA de pointe fournies par NEC. Les nouvelles données positives ont été générées chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou HPV-négatif et de cancer de l'ovaire, traités dans les deux essais de Phase I évaluant actuellement TG4050. TG4050 a démontré sa capacité à induire des réponses immunitaires fortes contre les antigènes ciblés chez les patients, une condition devant permettre de prolonger les périodes de rémission.

Les nouvelles données immunologiques présentées à l'AACR 2023 montrent que tous les patients évaluables ayant reçu TG4050 ont développé une réponse immunitaire spécifique contre de multiples néoantigènes tumoraux et sont toujours en rémission malgré un statut immunitaire (aussi appelé contexture immunitaire) défavorable, tant au niveau de l'immunité systémique que du micro-environnement tumoral. De telles caractéristiques induisent normalement des réponses limitées aux traitements, et en particulier une résistance aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire.

Ces résultats suggèrent que TG4050 peut renforcer le système immunitaire de patients dont le micro-environnement tumoral apparaît comme un 'désert immunitaire', présentant des cellules immunitaires non fonctionnelles, ou des niveaux faibles ou négatifs d'expression de PD-L1.

Tous les patients évaluables ont développé une réponse cellulaire T robuste contre plusieurs néoantigènes ciblés (médiane de 9 réponses positives par patient sur environ 30 cibles). Des réponses cellulaires T ont été observées pour des épitopes de classe I et de classe II ; il s'agit de réponses de novo et d'amplifications de réponses préexistantes.

Le vaccin a été bien toléré et est associé à des signaux d'efficacité antitumoraux préliminaires prometteurs. En mars 2023, 32 patients avaient été randomisés dans l'essai tête et cou. Les 16 patients ayant reçu TG4050 sont restés stables et en rémission, avec un suivi moyen de 9,2 mois, qui se poursuit. Ces résultats se comparent favorablement au bras de contrôle, dans lequel 2 patients aux caractéristiques similaires ont rechuté. Ces patients sont toujours suivis dans l'essai clinique en cours. Transgene prévoit de randomiser le dernier patient de l'essai dans les semaines à venir, pour des résultats finaux attendus pour mi-2024.

À ce jour, TG4050 a été bien toléré dans les deux essais cliniques et aucun événement indésirable grave n'a été signalé. Transgene et NEC préparent un essai dans les cancers de la tête et du cou qui pourrait être initié au deuxième semestre 2023.