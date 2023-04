Transgene : présentation à l'AACR concernant TG6050

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies virales pour le traitement du cancer, a présenté des données précliniques prometteuses concernant son nouveau virus oncolytique TG6050, à la réunion annuelle de l'American Association for Cancer Research (AACR), du 14 au 19 avril 2023.

Ces données démontrent la capacité de TG6050 à induire une forte réponse antitumorale via la production d'IL-12 et de l'anticorps anti-CTLA4 dans la tumeur et l'activation de réponses immunitaires innées et adaptatives.

TG6050 est un virus oncolytique au stade clinique qui a été optimisé pour encoder l'IL-12 humaine et un anticorps anti-CTLA4. Il est issu de la plateforme Invir.IO et de son vecteur viral breveté VVCOPTK-RR-, dont la bonne tolérance chez l'Homme, la réplication dans les cellules tumorales et l'expression locale de ses transgènes ont été démontrés.

Le poster présente plusieurs résultats clés :

-Une expression soutenue d'IL-12 a été détectée dans les tumeurs après administration intraveineuse ou intratumorale de la version murine de TG6050 (mTG6050). Les niveaux d'IL-12 fonctionnelle retrouvés dans la tumeur atteignent des concentrations actives. Ils sont associés à une faible exposition systémique.

-Le traitement avec mTG6050 a augmenté la réponse immunitaire associée à des cellules T capables de tuer les cellules cancéreuses.

-Les analyses transcriptomiques et immunologiques ont clairement montré un remodelage du microenvironnement tumoral et l'activation de nombreuses voies de signalisation de l'immunité innée et adaptative.

-Dans plusieurs modèles murins, mTG6050 montre une très forte activité antitumorale.

Hedi Ben Brahim, Directeur Général de Transgene, commente : "Nous avons conçu TG6050, notre nouveau virus oncolytique encodant l'IL-12 et un anticorps anti-CTLA4 dans le but d'induire des réponses immunitaires innées et adaptatives. Ces résultats précliniques très prometteurs soutiennent le développement clinique de TG6050, dont l'essai de Phase I, Delivir, vient de démarrer dans le traitement du cancer du poumon non à petites cellules. Si nous arrivons à obtenir des données similaires chez l'Homme, TG6050 pourrait devenir une nouvelle thérapie de référence pour des patients atteints de tumeurs solides."

L'essai de Phase I Delivir a été initié en 2023 et est actuellement en train d'enrôler des patients atteints de NSCLC métastatique et récurrent.

Transgene présentera à l'AACR un total de 8 posters démontrant le potentiel de ses vecteurs viraux dans le traitement des tumeurs solides.