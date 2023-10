Transgène : premier patient dans la partie B de la Phase I évaluant BT-001 avec KEYTRUDA

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent le traitement du premier patient de la partie B de l'essai clinique de Phase I évaluant la combinaison de BT-001 et de KEYTRUDA (pembrolizumab), la thérapie anti-PD-1 de MSD.

La partie B de la Phase I évalue les injections intratumorales répétées de BT-001 en combinaison avec l'administration intraveineuse de Keytruda. Transgene et BioInvent prévoient d'inclure au moins 12 patients atteints de tumeurs solides métastatiques ou avancées (dont le mélanome).

"Conformément à notre accord de collaboration clinique et d'approvisionnement, Keytruda est mis à disposition par MSD. Les critères d'évaluation de l'essai incluent la sécurité, l'efficacité, et la mesure des changements immunitaires dans le micro-environnement tumoral.

Transgene et BioInvent codéveloppent BT-001, un virus oncolytique issu de la plateforme Invir.IO de Transgene conçu pour exprimer l'anticorps anti-CTLA-4 de BioInvent et la cytokine humaine GM-CSF afin d'induire une réponse antitumorale forte et efficace. Le candidat est actuellement évalué dans un essai clinique de Phase I/IIa en monothérapie et en combinaison avec l'inhibiteur de point de contrôle PD-1 KEYTRUDA contre les tumeurs solides.

Transgene et BioInvent prévoient d'inclure le dernier patient de la partie B au premier semestre 2024.