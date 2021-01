Transgene peut poursuivre la Phase I/IIa de BT-001 dans les tumeurs solides

(Boursier.com) — Transgene a reçu l'approbation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), pour procéder à un essai de Phase I/IIa du virus oncolytique innovant BT-001 en France. Cette annonce fait suite à l'approbation reçue en décembre dernier de la part de l'autorité de santé belge. L'inclusion du premier patient de cette étude est attendue dans les semaines à venir.

BT-001 est un virus oncolytique breveté de grande capacité (VVcopTK-RR-), issu de la plateforme Invir.IO. Il a été conçu pour exprimer à la fois un anticorps recombinant anti-CTLA4 humain éliminant des cellules immunosuppressives (T-reg), généré par les plateformes n-CoDeR/F.I.R.S.T de BioInvent, et la cytokine humaine GM-CSF.

"En ciblant sélectivement le microenvironnement de la tumeur, BT-001 a le potentiel d'induire une réponse antitumorale bien plus forte et plus efficace, et d'augmenter considérablement le profil de sécurité et de tolérance de l'anticorps anti-CTLA4. BT-001 est codéveloppé par Transgene et BioInvent à 50/50", explique Transgene.