Transgene : nouveau brevet au Japon

(Boursier.com) — Transgene a annoncé que l'Office de la propriété intellectuelle du Japon (Japan Patent Office) a autorisé le brevet couvrant son virus oncolytique VV TK-RR- codant pour un ou plusieurs inhibiteurs de points de contrôle. Cette autorisation s'ajoute aux précédentes délivrances de brevets obtenues dans des pays représentant des marchés clés pour l'industrie pharmaceutique. Les droits de propriété intellectuelle obtenus protègent le virus VV TK-RR- de Transgene codant pour un ou plusieurs points de contrôle jusqu'en 2035.

Ce virus modifié breveté par Transgene est à la base de sa plateforme Invir.IO. Les candidats issus de ce virus ont pour but de stimuler une réponse immunitaire localisée dans la tumeur et d'optimiser le profil de sécurité du virus dans le cadre des thérapies anticancéreuses. Transgene a déjà obtenu des brevets au titre de cette nouvelle technologie aux États-Unis, en Europe, en Australie, à Hong-Kong, en Israël et en Russie. Des demandes sont en cours d'instruction au Canada et en Chine.