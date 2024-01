Transgene : nomination

(Boursier.com) — Transgene a nommé James Wentworth, PhD, MBA, au poste de Directeur du Business Development (Chief Business Officer) et membre du comité de direction, avec effet immédiat. James Wentworth est en charge de la définition, de la supervision et de la mise en oeuvre de la stratégie de Business Development de Transgene, les affaires commerciales, ainsi que de la stratégie partenariale.

James Wentworth a plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et la biotechnologie, avec un parcours réussi en Business Development et stratégie commerciale. Récemment, James était Directeur du Business Development et de la Stratégie chez Adaptimmune, une société de biotechnologie cotée au NASDAQ, spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires basées sur les récepteurs des cellules T (TCR) pour les tumeurs solides. Il était alors responsable de la gestion des partenariats pharmaceutiques, des collaborations et transactions, des projets de développement d'entreprise et du développement de la stratégie commerciale. Il a également dirigé le département de veille concurrentielle. Avant de rejoindre Adaptimmune, James a travaillé avec des sociétés de biotechnologie au stade de développement chez inVentiv Health (aujourd'hui Syneos Health), chez Shire, en contribuant au développement de produits à la suite d'une fusion-acquisition, et géré des lancements commerciaux sur les marchés européens pour ViroPharma Europe.