Transgene, NEC et BostonGene étendent leur collaboration dans le cadre de l'essai clinique de Phase I/II du vaccin individualisé TG4050

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, NEC Corporation (NEC?; TSE : 6701), un leader des technologies de l'information (IT), de l'intelligence artificielle (IA) et des réseaux, et BostonGene Corporation (BostonGene), un leader du profilage moléculaire et immunitaire basé sur l'IA, annoncent l'extension de leur collaboration dans le cadre de l'essai randomisé de Phase I/II du vaccin thérapeutique individualisé TG4050, actuellement développé dans les cancers de la tête et du cou.

BostonGene s'associe avec NEC et Transgene pour continuer de produire des analyses moléculaires de la tumeur et du microenvironnement tumoral et mettre à disposition ses services de séquençage à haut débit. Le partenariat avec BostonGene permettra une obtention rapide des données de séquençage de nouvelle génération (NSG). Des analyses poussées permettront aussi une compréhension détaillée du profil immunitaire des patients.

Immunothérapie personnalisée

TG4050 est une immunothérapie personnalisée, conçue pour stimuler le système immunitaire des patients et induire une réponse immunitaire cellulaire spécifiquement dirigée contre les néoantigènes (des mutations spécifiques à la tumeur du patient), capable de reconnaître et détruire les cellules tumorales. Ce vaccin thérapeutique est issu de la plateforme myvac et s'appuie sur les technologies d'intelligence artificielle de NEC.

"La collaboration avec BostonGene nous a fourni des informations précises sur le phénotype des patients de l'étude clinique de Phase I. Cela nous a permis de connaître le statut immunologique des patients et de comprendre comment leur micro-environnement tumoral peut évoluer après traitement", déclare le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene.

"En associant les savoir-faire de Transgene, NEC et BostonGene, nous continuerons à assurer la mise à disposition dans les délais de vaccins sur mesure pour les patients. La production de données qui pourront guider le développement de traitements personnalisés innovants nous permettra d'améliorer les thérapies disponibles pour les patients atteints de cancers de la tête et du cou", ajoute Masamitsu Kitase, Vice-Président et Directeur de la division des soins de santé et des sciences de la vie chez NEC Corporation.

"Nous nous engageons à soutenir Transgene et NEC dans la suite de ces phases cliniques" a déclaré le Dr Nathan Fowler, Directeur médical chez BostonGene. "Nos techniques de profilage moléculaire et immunitaire analysent de manière pointue la tumeur, son micro-environnement et le système immunitaire dans le but d'identifier les facteurs prédictifs de la réponse au TG4050 et d'améliorer, à terme, les résultats thérapeutiques".