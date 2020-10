Transgene, NEC et BostonGene annoncent une collaboration stratégique sur deux essais cliniques évaluant myvac

(Boursier.com) — Transgene , NEC Corporation, un leader des technologies de l'information (IT) et des réseaux, et BostonGene Corporation (BostonGene), une société développant des logiciels biomédicaux permettant de mieux cibler les thérapies administrées aux patients atteints de cancer, annoncent aujourd'hui une collaboration stratégique portant sur les deux essais cliniques de Phase 1 de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé issu de la plateforme myvac de Transgene, qui intègre les technologies d'intelligence artificielle de pointe de NEC.

La plateforme myvac de Transgene combine un ensemble de technologies extrêmement innovantes, dont l'ingénierie du génome viral, afin de produire, pour chaque patient, une immunothérapie sur mesure, dans des délais réduits.

TG4050 est un vaccin thérapeutique personnalisé issu de la plateforme myvac. Il repose sur une plateforme virale optimisée et s'appuie sur les technologies d'intelligence artificielle de NEC. Ce vaccin thérapeutique stimule le système immunitaire du patient afin d'induire une réponse immunitaire adaptative contre des mutations génétiques propres à chaque tumeur, appelées néoantigènes. Ces néoantigènes sont choisis grâce au système de sélection de néoantigènes de NEC, une technologie d'intelligence artificielle avancée qui a déjà été utilisée en oncologie. TG4050 a été conçu pour cibler jusqu'à 30 néoantigènes spécifiques à chaque patient. Actuellement, Transgene conduit deux essais cliniques de Phase 1 qui ont pour but d'établir la preuve de concept de cette approche personnalisée innovante.

Dans le cadre de cette collaboration, BostonGene conduit des analyses génomiques et transcriptomiques des tumeurs des patients participant aux deux essais cliniques.

L'objectif est d'identifier dans la tumeur, dans son environnement proche, ou dans le génome du patient, des facteurs prédictifs d'une réponse positive au traitement avec TG4050. Les analyses dans la tumeur, son environnement proche, ou dans le génome du patient. Les analyses menées par BostonGene permettent d'évaluer les changements immunitaires et tumoraux, tout en prenant en compte les caractéristiques du patient qui peuvent influer sur la réponse aux traitements ou le pronostic clinique.