Transgene n'anticipe pas de retard significatif sur son calendrier d'annonce de résultats cliniques

(Boursier.com) — Transgene a encaissé au premier trimestre 2020 3 ME contre 2 ME un an plus tôt. Les revenus des accords de collaboration et de licence sont principalement issus de l'accord de collaboration avec AstraZeneca.

La consommation de trésorerie de la société de biotechnologie s'est élevée à 8 millions d'euros, contre 7,8 millions d'euros pour la même période en 2019. La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers représentaient 35,3 millions d'euros au 31 mars 2020, contre 43,3 millions d'euros au 31 décembre 2019. Ce solde de trésorerie n'inclut pas la ligne de crédit de 20 millions d'euros disponible jusqu'en juin 2022.

À ce jour, Transgene estime que l'impact de la pandémie de Covid-19 est limité pour son activité. Les mesures prises pour fournir un environnement de travail sécurisé ont permis de maintenir une activité dans les laboratoires pour assurer l'avancement des projets de recherche stratégiques et faire fonctionner l'unité de fabrication pilote. À partir de la semaine prochaine, l'activité de laboratoire devrait être quasi-normale.

À ce jour, Transgene n'anticipe pas de retard significatif sur son calendrier d'annonce de résultats cliniques. Certains congrès clés, tels que l'AACR, ont été reprogrammés sous la forme d'événements virtuels. Transgene et ses partenaires comptent donc présenter à l'AACR virtuel (Session II) des données précliniques sur myvac et BT-001. Les résumés des posters seront disponibles le 15 mai 2020.

Sur la base du plan de développement actuel, Transgene prévoit toujours une consommation de trésorerie de l'ordre de 25 millions d'euros pour 2020.