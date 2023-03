Transgene : les prochains rendez-vous avec les investisseurs

(Boursier.com) — Transgene donne rendez-vous à ses investisseurs lors des conférences suivantes...

- The future of Oncology Symposium, Cantor (virtuel), 3 - 5 avril 2023 ;

- Investor Access Forum, Paris : 4-5 avril 2023 ;

- Canaccord Genuity Horizons in Oncology Virtual Conference (virtuel), 20 avril 2023 ;

- Kempen Van Lanschot Life Sciences Conference, Amsterdam : 25 - 26 avril 2023 ;

- Sachs Annual Immuno-Oncology Innovation Forum, Chicago : 2 juin 2023 ;

- Stifel European Healthcare Summit, Bordeaux : 28 - 30 juin 2023.

Transgene présentera également plusieurs posters lors du congrès annuel de l'AACR (American Association for Cancer Research), qui se tiendra à Orlando, aux États-Unis, du 14 au 19 avril 2023.