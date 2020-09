Transgene : les prochaines conférences

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Transgene fait savoir qu'elle participera à ces prochaines conférences :

- H. C. Wainwright Annual Global Investment Conference : 14 - 16 septembre 2020 - Évènement virtuel

- Portzamparc Biotech Conference : 1er & 2 octobre 2020 - Evènement virtuel

- HealthTech Investor Day by France Biotech : 5 & 6 octobre 2020 - Evènement hybride (virtuel et à Paris)

- European Midcap Event : 19 & 2 octobre 2020 - Évènement hybride (virtuel et à Paris)

- Bryan Garnier & Co European Healthcare Conference : 16 & 17 novembre 2020 - Evènement virtuel

- Jefferies Virtual Global Healthcare Conference : 17-19 novembre 2020 - Evènement virtuel