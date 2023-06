Transgene : le Dr Alessandro Riva nommé PDG

(Boursier.com) — Transgene annonce que le Dr Alessandro Riva, MD, prend aujourd'hui ses nouvelles fonctions en tant que Président-Directeur général de la Société, afin d'accélérer le développement de son portefeuille d'immunothérapies innovantes.

Alessandro Riva a une excellente connaissance de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, ayant conduit à l'approbation de traitements innovants contre le cancer aux États-Unis et en Europe. Il travaillera en étroite collaboration avec les différentes parties prenantes de Transgene et l'ensemble de l'organisation pour optimiser le potentiel du portefeuille de produits de la Société au bénéfice des patients atteints de tumeurs solides. Le Dr Riva était Président du Conseil d'administration de Transgene depuis mai 2022.

Le Dr Riva siège actuellement aux conseils d'administration de BeiGene et Century Therapeutics. Le Dr Riva est diplômé en médecine et chirurgie de l'Université de Milan et a obtenu son diplôme de docteur spécialisé en oncologie et hématologie dans la même institution.