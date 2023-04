Transgene : Le conseil propose la nomination de Carol Stuckley, en tant que nouvelle administratrice indépendante

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, annonce que le conseil d'administration a proposé la nomination de Carol Stuckley, en tant qu'administratrice indépendante de la société. Cette nomination reflète l'évolution continue de Transgene en matière de gouvernement d'entreprise, et l'attention que la Société porte à l'indépendance, à la diversité ainsi qu'à l'expérience internationale.

Avec plus de 35 ans d'expérience, Carol Stuckley a dirigé plusieurs directions financières dans un environnement international et dans le secteur de la santé. Elle dispose d'une expérience reconnue dans la mise en place de stratégies financières orientées vers la création de valeur pour les actionnaires.

Elle est actuellement membre du conseil d'administration et présidente du comité d'audit de Centessa Pharmaceuticals et a précédemment siégé au conseil d'administration d'Ipsen (où elle a présidé le comité d'audit) et d'Epizyme, Inc.

Carol Stuckley était auparavant directrice financière et VP de HPS, rachetée par TransUnion, Inc. Auparavant, Carol Stuckley était directrice financière et VP Finance chez Galderma North America (Nestlé Skin Health S.A.). Carol Stuckley a commencé sa carrière chez Pfizer Inc. où elle a occupé plusieurs postes financiers pendant 23 ans, jusqu'à devenir trésorière adjointe et VP Finance de Pfizer Inc.

Citoyenne américaine, Carol Stuckley est titulaire d'une maîtrise en économie et d'un MBA en finance internationale de la Fox Business School de Temple University.

Carol Stuckley remplacera Mme Laurence Espinasse, qui a démissionné de son poste d'administratrice non indépendante. Les actionnaires de Transgene se prononceront sur la nomination de Carol Stuckley lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 5 mai 2023.

Cette nomination figure dans l'avis rectificatif publié au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 12 avril 2023, bulletin no44, un rectificatif à l'avis de convocation équivalent à l'avis de convocation initialement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 35 du 22 mars 2023.

À l'issue de l'assemblée générale, sous réserve de l'adoption des résolutions proposées, le conseil d'administration de Transgene sera composé de 10 membres, dont 6 indépendants, bénéficiant d'un éventail de compétences en adéquation avec les besoins de la Société et respectant la parité hommes-femmes conformément aux principes de gouvernance française.