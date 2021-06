Transgene lance une augmentation de capital de 32 ME

Transgene lance une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres d'un montant d'environ 32 ME.

Transgene lance cette augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres d'un montant d'environ 32 ME. Ce montant d'environ pourra être portée à 20% du capital de la société donnant lieu à l'émission d'un nombre maximum de 16.768.266 nouvelles actions ordinaires.

Ces fonds seront destinés à certains investisseurs institutionnels qualifiés en France et à l'étranger. D'ailleurs, cette opération bénéficie du soutien des actionnaires historiques de la société. Ils participeront à l'opération jusqu'à environ 80% du placement.

Les fonds levés permettront à Transgene de poursuivre son plan de développement clinique et d'étendre la visibilité financière jusqu'au 4e trimestre 2023.

Les fonds levés dans le cadre de l'Augmentation de Capital seront utilisés :

- à hauteur d'environ 25 ME, pour la finalisation des études cliniques en cours et l'obtention de résultats avec TG4001, TG4050, BT-001 et TG6002 ;

- à hauteur d'environ 4 ME, afin de lancer le développement clinique de nouveaux virus oncolytiques actuellement en préclinique et issus de la plateforme Invir.IO; et

- pour le solde, afin de financer, en complément des produits opérationnels de la société, les coûts de R&D, de fonctionnement et la consommation courante de trésorerie de la société.

L'action Transgene est actuellement sur un cours de 2,62 euros