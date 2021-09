Transgene : la trésorerie, les équivalents et les autres actifs financiers courants s'élevaient à 48,1 ME au 30/6

(Boursier.com) — Les produits opérationnels de Transgene se sont élevés à 5 millions d'euros au 30 juin 2021, contre 5,7 millions d'euros au premier semestre 2020.

La société a conclu en 2019 un accord de collaboration avec AstraZeneca avec options de licence exclusive pour codévelopper des immunothérapies oncolytiques issues de la plateforme Invir.IO. Dans ce cadre, Transgene a perçu 8,9 millions d'euros (10 millions de dollars américains) de droits d'accès à sa plateforme au premier semestre 2019. Ce paiement initial est reconnu comptablement en revenus en fonction de l'avancement des activités associées. Le revenu reconnu au titre de cette collaboration pour le premier semestre 2021 représente 1,3 million d'euros (contre 2,2 millions d'euros au premier semestre 2020). Cette somme correspond pour 0,8 million d'euros à la reconnaissance du paiement initial pour l'activité réalisée sur la période et pour 0,5 million d'euros à la réalisation d'étapes précliniques et de production.

Le crédit d'impôt recherche s'établit à 3,5 millions d'euros pour les six premiers mois de 2021, contre 2,9 millions d'euros au premier semestre de 2020.

Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont représenté 15,3 millions d'euros au premier semestre 2021, contre 13,8 millions d'euros sur la même période en 2020, reflétant la montée en puissance des activités de production.

Les frais généraux se sont élevés à 3,1 millions d'euros au premier semestre 2021, contre 3,3 millions d'euros sur la même période en 2020.

Le résultat financier s'est soldé par un gain de 1,6 million d'euros au premier semestre 2021, contre un gain de 9,2 millions d'euros sur la même période en 2020. Cette variation s'explique principalement par la revalorisation à la hausse des titres Tasly BioPharmaceuticals : la cession partielle des titres en septembre 2021 a été réalisée à un prix supérieur au prix des titres au bilan au 31 décembre 2020.

En conséquence, la perte nette s'établit à 11,8 millions d'euros au premier semestre 2021, contre 2,2 millions d'euros sur la même période de 2020.

La consommation de trésorerie s'est élevée à 11,9 millions d'euros au cours du premier semestre 2021, hors augmentation de capital, contre 10,1 millions d'euros sur la même période en 2020.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants s'élevaient à 48,1 millions d'euros au 30 juin 2021, contre 26,3 millions d'euros au 31 décembre 2020.

ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE

Le 22 septembre 2021, la société a signé un accord pour la vente de 49 % des actions détenues de Tasly BioPharmaceuticals, soit près de 8,4 millions d'actions, pour un montant total de 20,2 millions de dollars américains (17 millions d'euros environ).

À l'issue de cette opération, Transgene détient désormais 8,7 millions d'actions de Tasly BioPharmaceuticals, soit 0,8% du capital de la société chinoise.