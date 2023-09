Transgène : La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 7,3 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, publie ses résultats financiers du premier semestre 2023.

Les produits opérationnels se sont élevés à 4,8 millions d'euros au 30 juin 2023 contre 6,1 millions d'euros au premier semestre 2022. Les revenus des collaborations de recherche et développement ont représenté 1,2 million d'euros au premier semestre 2023, contre 2,3 millions d'euros au premier semestre 2022. Ils proviennent essentiellement de la collaboration avec AstraZeneca. Au premier semestre 2023, AstraZeneca a informé Transgene de sa décision de mettre un terme à la collaboration.

Le crédit d'impôt recherche s'établit à 3,5 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023, contre 3,7 millions d'euros au premier semestre de 2022.

Les dépenses de recherche et développement ont représenté 15,6 millions d'euros au premier semestre 2023, contre 17 millions d'euros sur la même période en 2022.

Les frais généraux se sont élevés à 3,3 millions d'euros au premier semestre 2023, contre 3,9 millions d'euros sur la même période en 2022.

Le résultat financier s'est soldé par une perte de 0,6 million d'euros au premier semestre 2023, contre une perte de 0,4 million d'euros sur la même période en 2022.

La perte nette s'établit à 15,9 millions d'euros au premier semestre 2023, contre 15,3 millions d'euros sur la même période de 2022.

La consommation de trésorerie s'est élevée à 19,5 millions d'euros au cours du premier semestre 2023, contre 6,8 millions d'euros sur la même période en 2022.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie et les autres actifs financiers courants s'élevaient à 7,3 millions d'euros au 30 juin 2023, contre 26,8 millions d'euros au 31 décembre 2022.

Durant le 1er semestre 2023, la société a signé un accord pour la vente des actions restantes qu'elle détenait dans Tasly BioPharmaceuticals pour un montant total de 15,3 millions de dollars (14 millions d'euros). La transaction a été clôturée en juillet 2023 avec la réception des fonds.

Visibilité financière étendue jusqu'à fin 2024

Le 20 septembre 2023, la société a signé une convention d'avance en compte courant avec l'Institut Mérieux (TSGH) pour un montant maximum de 36 millions d'euros. Cette ligne de crédit non dilutive étend la visibilité de Transgene jusqu'à fin 2024, permettant à son portefeuille de franchir des étapes importantes dans les 12 prochains mois.

La facilité de crédit sera disponible pendant une durée de 24 mois et Transgene pourra tirer et rembourser cette ligne à sa main.

"Mes premiers mois à la tête de Transgene ont été intenses et ont confirmé à quel point elle est une entreprise pionnière et innovante, capable de tirer parti des dernières découvertes scientifiques et technologiques pour proposer des traitements potentiellement capables de changer la vie des patients atteints de cancer", a commenté le Dr Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene. "Les résultats que nous avons obtenus au cours du premier semestre 2023 avec nos vaccins thérapeutiques et nos virus oncolytiques témoignent de notre forte dynamique, avec de nouveaux résultats importants attendus d'ici la fin de 2024."

"TG4050 a produit des données immunologiques très prometteuses, ce qui en fait un excellent candidat pour la suite. Nous prévoyons, avec notre partenaire NEC, de lancer une étude de Phase II randomisée en 2024."

"Pour TG4001 dans le traitement des cancers HPV-positifs, notre essai de Phase II en combinaison avec avelumab est en cours. Compte tenu de l'arrivée de nouvelles thérapies, nous avons constaté un ralentissement de l'inclusion des patients. Nous étudions attentivement les stratégies qui nous permettront de fournir des données en 2024. Ces dernières seront déterminantes pour choisir parmi les meilleures options possibles pour TG4001."

"Avec le soutien renouvelé de notre actionnaire de référence, l'Institut Mérieux, nous avons étendu notre visibilité financière jusqu'à fin 2024 afin de mener à bien nos programmes en cours et d'obtenir de nouveaux résultats importants sur notre portefeuille."