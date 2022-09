Transgene : journée R&D !

(Boursier.com) — Transgene accueille ce jour à Paris un événement R&D pour les investisseurs et les analystes. Hedi Ben Brahim, Directeur général de Transgene, commente : "L'événement d'aujourd'hui mettra en évidence notre expertise scientifique et translationnelle qui nous a permis de concevoir la prochaine génération d'immunothérapies contre le cancer reposant sur des virus. Les données mises à jour que nous fournirons sur l'étude précédente de Phase Ib/II de TG4001 avec avelumab chez les patients atteints de cancer HPV16-positifs, ainsi que sur le suivi clinique des patients des deux essais de Phase I avec TG4050 sont positifs et cohérents avec les résultats précédents. De plus, nous décrirons les progrès que nous réalisons avec notre plateforme innovante Invir.IO, qui, grâce à l'administration par voie intraveineuse, pourrait élargir considérablement le potentiel des thérapies virales oncolytiques. Je tiens à remercier tous les experts qui participeront à notre événement de R&D qui, j'en suis convaincu, démontrera que Transgene est sur la bonne voie pour franchir avec succès plusieurs étapes cliniques majeures au cours des 18 prochains mois".

L'évènement, qui comprend des présentations (en anglais) par des cliniciens et des scientifiques internationaux de renom, ainsi que par des membres de l'équipe de direction de Transgene, portera sur TG4001, avec les données de l'essai précédent (Phase Ib/II) évaluant la combinaison de TG4001 et d'avelumab dans les cancers HPV16-positifs ; TG4050, avec des nouvelles données de suivi des deux essais de Phase I dans le cancer de l'ovaire et dans le cancer de la tête et du cou ; les avancées de la plateforme Invir.IO - en particulier un nouveau virus oncolytique exprimant l'IL12 humaine qui a été conçu pour être administré par voie intraveineuse.

Les principaux intervenants de la Journée R&D, en plus de l'équipe de direction de Transgene, sont le Prof. Jean-Pierre Delord, MD, PhD, Directeur général de l'IUCT Oncopole de Toulouse ("TG4001 - a HPV16 Therapeutic vaccine in Phase II"), le Prof. Christian H. Ottensmeier, MD, PhD, Professeur d'Immuno-Oncologie à l'Université de Liverpool, The Clatterbridge Cancer Center NHS Foundation Trust ("From the design of the myvac platform to first immunological and clinical readouts, Update on the head and neck trial of TG4050", le Dr Matthew Block, MD, PhD, Consultant en Oncologie Médicale, Consultant en Immunologie et Professeur Associé en Oncologie à la Mayo Clinic des États-Unis ("TG4050, a personalized therapeutic vaccine in the treatment of ovarian cancer"), le Prof. Adel Samson, MD, PhD, Professeur agrégé de clinique, clinicien-chercheur au Cancer Research UK (CRUK) et Oncologue médical honoraire de l'Université de Leeds ("Assessing novel routes of administration (IV or locoregional route) with TG6002"), et enfin Pedro Romero, MD, rédacteur en chef du Journal of Immunotherapy of Cancer (JITC) et directeur scientifique adjoint au Ludwig Institute for Cancer Research de Lausanne ("Opportunities in the immuno-oncology field").