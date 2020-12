Transgene : Hedi Ben Brahim succède à Philippe Archinard

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Transgene s'est réuni, le 3 décembre. Il a approuvé la nomination d'Hedi Ben Brahim en tant que Président-Directeur général de Transgene à compter du 1er janvier 2021.

Hedi Ben Brahim est membre du Conseil d'administration de Transgene depuis mai 2019,et succède à Philippe Archinard, Président-Directeur général de Transgene depuis 2005. Philippe Archinard reste membre du Conseil d'administration de Transgene et deviendra Directeur général délégué, Innovation Technologique et Partenariats Scientifiques à l'Institut Mérieux.

Hedi Ben Brahim rejoint Transgene après avoir été directeur opérationnel du pôle immunothérapie au sein de l'Institut Mérieux depuis septembre 2018. Il occupait alors le poste de Président du Conseil d'administration d'ABL Inc., une société de recherche et développement et de bioproduction sous contrat (CRO/CMO). Avant de rejoindre l'Institut Mérieux, Hedi a dirigé une filiale de Vallourec. Il a commencé sa carrière dans le secteur public au Ministère de l'Économie, de l'Action et des Comptes Publics, puis au Ministère des Affaires sociales et de la Santé. Il est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris.

Le Conseil d'administration de Transgene a aussi été notifié du changement de représentant de TSGH (Institut Mérieux)... Sandrine Flory succèdera à Dominique Takizaw, le 1er janvier 2021 pour y représenter TSGH.

Sandrine est Directrice Financière de l'Institut Mérieux depuis mars 2020. Durant 18 ans, elle a occupé différents postes financiers au sein de bioMérieux. Elle a été Directrice Financière de bioMérieux EMEA de 2014 à 2020. Avant de rejoindre bioMérieux, Sandrine a passé 9 ans chez PriceWaterhouseCoopers en France et en Australie. Elle est titulaire d'un Master en finance et comptabilité et du Master 2 Évaluation et Transmission d'Entreprises de l'Université Lyon 2.