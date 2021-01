Transgene : Gaëlle Stadtler est nommée Directrice des Ressources Humaines

Transgene : Gaëlle Stadtler est nommée Directrice des Ressources Humaines









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Transgene annonce la nomination de Gaëlle Stadtler au poste de Directrice des Ressources Humaines. Elle rejoint le Comité de Direction et rapportera directement à Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général de Transgene.

Hedi Ben Brahim commente : Dans un contexte où l'innovation thérapeutique est de plus en plus internationalisée et compétitive, l'engagement et l'expertise de nos collaborateurs sont déterminants pour concevoir des traitements capables de changer la donne dans la lutte contre le cancer. En tant que Directrice des Ressources Humaines, Gaëlle Stadtler aura notamment pour mission d'accompagner le développement des compétences de nos 150 collaborateurs, d'attirer et fidéliser les talents et soutenir une culture d'entreprise innovante .

Le comité de direction de Transgene est maintenant composé de :

- Hedi Ben Brahim, Président-Directeur général (CEO) ;

- Eric Quéméneur, Directeur général adjoint et Directeur Scientifique (CSO) ;

- Christophe Ancel, Directeur des Opérations Pharmaceutiques et Pharmacien Responsable ;

- Maud Brandely-Talbot, Directrice Affaires Médicales (CMO) ;

- Jean-Philippe Del, Directeur Financier (CFO) ;

- Thibaut du Fayet, Directeur des Programmes et des Alliances ;

- John Felitti, Secrétaire Général et Directeur Juridique ;

- Gaëlle Stadtler, Directrice des Ressources Humaines.

Rappelons que Gaëlle Stadtler a rejoint Transgene en tant que Responsable Ressources Humaines et Communication Interne en 2018.