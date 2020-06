Transgene flambe avec les annonces

Transgene flambe avec les annonces









(Boursier.com) — Transgene bondit de 19% à 1,66 euro. Le groupe présente "la diversité de son expertise et la capacité des vecteurs viraux à transformer la lutte contre le cancer" lors de la deuxième session virtuelle du congrès de l'AACR (American Association for Cancer Research).

Transgene présente des données démontrant que l'algorithme de prédiction utilisé pour personnaliser TG4050 pour chaque patient est capable d'identifier avec précision les mutations tumorales immunogènes, même parmi un grand nombre de mutations tumorales identifiées chez le patient. Le poster s'intitule : 'Performance of neoantigen prediction for the design of TG4050, a patient specific neoantigen cancer vaccine' - Performance de la prédiction des néoantigènes pour la conception de TG4050, un vaccin contre le cancer spécifique à chaque patient.

Transgene présente des données précliniques sur deux virus oncolytiques issus de la plateforme Invir.IO, BT-001 (stade clinique) et TG6010, un nouveau candidat oncolytique.

Transgene et BioInvent présentent un poster qui soutient le développement clinique de BT-001, un virus oncolytique encodant un anticorps anti-CTLA4, contre les tumeurs solides : 'BT-001, an oncolytic Vaccinia virus armed with a Treg-depletion-optimized recombinant human anti-CTLA4 antibody and GM-CSF to target the tumor microenvironment' - BT-001, un virus oncolytique de la Vaccine, armé d'un anticorps anti-CTLA4 humain recombinant et optimisé pour dépléter les T-reg, et du GM-CSF, pour cibler le microenvironnement tumoral.

Transgene présente également un poster contenant des données précliniques obtenues avec TG6010, un virus oncolytique issu d'Invir.IO encodant la cytidine désaminase humaine (hCD) : 'Oncolytic Vaccinia Virus expressing Cytidine Deaminase induces DNA damage and shows potent anti-tumor effects' - Un Vaccinia virus oncolytique exprimant la cytidine désaminase induit des dégradations de l'ADN et montre de puissants effets antitumoraux.

Transgene et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, présentent aujourd'hui des données précliniques montrant que BT-001, un virus oncolytique encodant un anticorps anti-CTLA4 et le GM-CSF, engendre des taux élevés d'élimination complète des tumeurs solides dans plusieurs modèles murins.

Le puissant effet thérapeutique de BT-001, utilisé en monothérapie, a été démontré avec des taux d'élimination complète des tumeurs supérieurs à 70% dans plusieurs modèles murins. Ceci constitue une base solide pour le développement clinique de BT-001 ; le premier essai clinique de Phase 1 devrait commencer avant la fin de 2020.

BT-001 est un virus oncolytique multifonctionnel codéveloppé par Transgene et BioInvent. La plateforme de virus oncolytiques Invir.IO de Transgene, basée sur un virus de la vaccine (VVcopTK-RR-) breveté et optimisé, permet de produire directement dans la tumeur l'anticorps anti-CTLA4 4-EO3. Cet anticorps, issu de la technologie n-CoDeR/F.I.R.S.T de BioInvent, détruit les cellules immunosuppressives Tregs. BT-001 exprime également la cytokine (GM-CSF) qui induit indirectement la prolifération des lymphocytes cytotoxiques.

BT-001 associe ainsi plusieurs mécanismes d'action : la destruction des cellules cancéreuses par l'action oncolytique du virus, la production de l'anticorps anti-CTLA4 et du GM-CSF directement dans la tumeur (visant à supprimer les Treg et induire la prolifération de lymphocytes cytotoxiques), la génération d'une réponse immunitaire antitumorale large.

Ces données indiquent que BT-001 pourrait apporter une amélioration significative dans le traitement des tumeurs solides et, à ce titre, renforcer l'attractivité des plateformes technologiques de Transgene et BioInvent.