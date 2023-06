Transgene et NEC présentent de nouvelles données sur TG4050 un vaccin individualisé contre le cancer

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC; TSE : 6701), un leader des technologies de l'information, des réseaux et de l'intelligence artificielle (IA), annoncent la présentation de nouvelles données sur TG4050, un vaccin néoantigénique individualisé au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO 2023) à Chicago (États-Unis). TG4050 est issu de la plateforme myvac de Transgene et bénéficie des technologies d'Intelligence Artificielle (IA) de NEC.

Les nouvelles données positives ont été générées chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou HPV-négatif, traités dans un essai de Phase I évaluant actuellement TG4050 (NCT04183166). Tous les patients traités avec TG4050 dans cet essai ont développé une réponse immunitaire spécifique, comme le démontrent les résultats des analyses immunologiques complémentaires, et sont toujours en rémission à ce jour.

Alessandro Riva, Président-Directeur général de Transgene, souligne : "TG4050 est en train de démontrer son potentiel à prolonger la rémission des patients après une intervention chirurgicale et positionne ainsi Transgene parmi les pionniers du domaine émergent des vaccins anticancer individualisés. Les données en monothérapie que nous présentons à l'ASCO constituent une base solide pour accélérer le développement clinique de cette thérapie innovante comme traitement adjuvant du carcinome de la tête et du cou HPV-négatif et potentiellement dans d'autres indications."

Masamitsu Kitase, Corporate Senior VP et Managing Director de la division Healthcare Life Sciences de NEC Corporation, a commenté : "Nous sommes très satisfaits des données supplémentaires issues des tests immunologiques présentées dans ce poster à l'ASCO. Il s'agit assurément d'un résultat encourageant pour notre IA et notre système de prédiction de néoantigènes capables d'induire une réponse immunologique. Ces premiers résultats confirment l'apport de l'IA de NEC en matière de prédiction pour faire de TG4050 un produit efficace pour les patients à travers le monde. Nous sommes impatients de continuer de travailler avec Transgene sur le développement de cet actif."

TG4050 démontre sa capacité à induire des réponses immunitaires fortes contre les antigènes sélectionnés

Les données présentées à l'ASCO 2023 montrent que tous les patients évaluables ayant reçu TG4050 ont développé une réponse immunitaire spécifique contre de multiples néoantigènes tumoraux malgré une immunité systémique et un micro-environnement tumoral défavorables au début du traitement (caractérisés notamment par la présence de cellules immunitaires non fonctionnelles ou des niveaux d'expression de PD-L1 faibles ou négatifs). De telles caractéristiques induisent normalement des réponses limitées aux traitements, et en particulier une résistance aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaire.

Deux études de cas sont également présentées. Elles décrivent des patients en rémission mais à haut risque de rechute, traités avec TG4050. Un marquage par tétramère a été conduit pour évaluer la réponse immunitaire cellulaire, et en particulier les lymphocytes T immunoréactifs, capables de cibler les antigènes contenus dans le vaccin. Les résultats confirment une amplification importante de la fréquence de ces cellules T immunoréactives. Leur caractérisation permet d'affirmer qu'il s'agit de cellules T cytotoxiques effectrices, une population de cellules capables d'exercer une activité antitumorale. Ces données démontrent que TG4050 parvient à induire une réponse immunitaire cellulaire antitumorale.

Tous les patients traités avec TG4050 sont toujours en rémission à ce jour

En mai 2023, 32 patients avaient été randomisés dans l'essai tête et cou. Les 16 patients ayant reçu TG4050 sont restés stables et en rémission, avec un suivi moyen de 10,4 mois, qui se poursuit. Ces résultats se comparent favorablement au bras de contrôle, dans lequel 2 patients aux caractéristiques similaires ont rechuté. Deux autres patients ont montré des signes de rechute biochimique, comme le montre le poster. Ces patients sont toujours suivis dans l'essai clinique en cours.

À ce jour, TG4050 a été bien toléré dans les deux essais cliniques et aucun événement indésirable grave n'a été signalé.

L'abstract et le poster sont accessibles sur les sites de l'ASCO et de Transgene.

Les résultats finaux de l'essai randomisé de Phase I sont attendus mi-2024 - Initiation d'un essai de Phase II au S2 2023

Le dernier patient de l'essai de Phase I dans les cancers tête et cou a récemment été randomisé. Transgene et NEC prévoient d'atteindre un suivi médian des patients à 18 mois mi-2024.

Transgene et NEC préparent un essai de Phase II en situation adjuvante dans les cancers de la tête et du cou qui pourrait être initié au deuxième semestre 2023.