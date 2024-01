Transgene et NEC Corporation poursuivent le développement clinique de TG4050

(Boursier.com) — Transgene et NEC Corporation ont annoncé la signature d'un accord de collaboration portant sur la poursuite de l'évaluation clinique du vaccin individualisé néoantigénique contre le cancer TG4050.

TG4050 fait actuellement l'objet d'un essai de Phase I multicentrique en monothérapie comme traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou HPV-négatifs. Forts des premiers résultats obtenus, Transgene et NEC préparent donc l'extension de cet essai randomisé de Phase I en essai randomisé de Phase I/II. Son démarrage est attendu en 2024.

Cette nouvelle phase, qui capitalise sur les premiers signes d'efficacité et l'induction de réponses immunitaires lymphocytaires chez les patients, vise à générer un ensemble de résultats immunologiques et cliniques qui démontreront plus avant le potentiel de TG4050.

Transgene et NEC présenteront des données immunologiques et cliniques supplémentaires de l'essai actuel de Phase I lors d'une conférence scientifique au premier semestre 2024.

TG4050 est issu de la plateforme " myvac " de Transgene et bénéficie des technologies d'Intelligence Artificielle (IA) de NEC pour l'identification et la prédiction des néoantigènes les plus immunogènes.