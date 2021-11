Transgene et NEC annoncent des premiers résultats positifs pour TG4050, vaccin thérapeutique individualisé innovant contre le cancer

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies reposant sur des vecteurs viraux contre les cancers, et NEC Corporation (NEC; TSE : 6701), un leader des technologies de l'information, des réseaux et de l'intelligence artificielle (IA), annoncent des premières données positives de TG4050, un vaccin thérapeutique individualisé ciblant les mutations tumorales propres à chaque patient (néoantigènes).

Ces données démontrent l'immunogénicité du vaccin ainsi que les premiers signes d'activité clinique. Elles ont été générées dans le cadre de deux essais multicentriques de Phase I chez des patients atteints de cancer de l'ovaire et de cancer de la tête et du cou.

Codéveloppé par les deux partenaires, TG4050 est le premier candidat issu de la plateforme myvac de Transgene et bénéficie des capacités d'IA de pointe de NEC.