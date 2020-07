Transgene et Hypertrust Patient Data Care annoncent une première mondiale

(Boursier.com) — Transgene et Hypertrust Patient Data Care annoncent le lancement opérationnel de la première solution de blockchain dédiée aux essais cliniques de traitements personnalisés. Cette solution "cloud" repose sur le produit d'Hypertrust X-Chain for Clinical Trials. Elle permet de surveiller et d'orchestrer l'ensemble des processus liés à la conception et à la fabrication du vaccin thérapeutique individualisé TG4050 de Transgene. Elle fournit un registre infalsifiable des données générées lors de ces processus. Issu de la technologie myvac, TG4050 est une immunothérapie individualisée grâce à l'Intelligence Artificielle (IA). Deux essais cliniques sont en cours dans les traitements des cancers de l'ovaire, de la tête et du cou.

Cette collaboration apporte une innovation clé dans la fabrication d'un traitement médical contre le cancer. Avec la solution blockchain Hypertrust X-Chain, Transgene et Hypertrust sécurisent l'ensemble des processus liés à la fabrication et à l'approvisionnement de ces immunothérapies personnalisées. De nombreuses entreprises peuvent accéder et intervenir sur les données des patients lors du processus de production de TG4050. La nature collaborative des nouveaux traitements personnalisés rend nécessaire la mise en place de solutions fiables et décentralisées pour sécuriser ces échanges.

La première immunothérapie individualisée de Transgene repose sur la plateforme technologique myvac. Ce vaccin thérapeutique est actuellement évalué à travers deux essais cliniques, incluant des patients en Europe et aux États-Unis. Ce candidat médicament est basé sur un vecteur viral qui encode des néoantigènes (issus des mutations spécifiques au patient) identifiés et sélectionnés grâce à des technologies d'intelligence artificielle de pointe. Les produits issus de cette plateforme sont conçus pour stimuler le système immunitaire des patients, afin de reconnaître et détruire les tumeurs en utilisant leurs propres mutations génétiques. Cette immunothérapie individualisée est produite "sur mesure", pour chaque patient.

"Nous avons mis en place de nombreuses collaborations dans le monde pour concevoir dans les meilleurs délais une thérapie contre le cancer propre à chaque patient. Les technologies de la blockchain sont des outils particulièrement adaptés pour assurer la protection des données génétiques des patients, tout en garantissant le suivi et la fluidité de toutes les interventions de nos partenaires. Nous sommes heureux de collaborer avec Hypertrust et d'avoir mis en place, ensemble, ce nouveau procédé démontrant une fois de plus la capacité de Transgene à être à la pointe de l'innovation", indique Éric Quéméneur, Pharm.D., Ph.D., Directeur Général Adjoint, Directeur Recherche et Développement de Transgene.

"Nous sommes très fiers de présenter, avec notre partenaire Transgene, la toute première solution productive de blockchain pour les essais cliniques de traitements personnalisés. Avec ses fonctionnalités de sécurité et d'orchestration du workflow, notre plateforme est une solution idéale pour gérer les processus liés aux traitements personnalisés contre le cancer, tels que TG4050 de Transgene, une immunothérapie individualisée grâce à l'intelligence artificielle" commente Andreas Göbel, CEO d'Hypertrust Patient Data Care.