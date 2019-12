Transgène et BioInvent vers un premier essai clinique chez l'homme de BT-001

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent des résultats précliniques in vitro et in vivo jugés "particulièrement convaincants" pour BT-001, un virus oncolytique (VO) exprimant un anticorps anti-CTLA4 et la cytokine GM-CSF.

La forme murine de BT-001 a été évaluée dans plusieurs modèles précliniques immunocompétents et montre une activité antitumorale exceptionnelle, qui engendre la disparition des tumeurs dans une majorité de souris (> 70 % dans tous les modèles testés).

Transgene et BioInvent confirment leur intention de soumettre, au cours du premier semestre 2020, des demandes d'autorisation pour lancer le premier essai clinique chez l'homme de BT-001 en Europe et aux États-Unis.