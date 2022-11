Transgene et BioInvent récompensés

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International AB ont remporté le prix du meilleur article 2022 remis par la revue scientifique 'Journal for ImmunoTherapy of Cancer' (JITC) dans la catégorie Immunothérapie oncolytique et locale pour un article décrivant les travaux menés par des chercheurs des deux sociétés sur BT-001. Cette récompense a été attribuée à l'occasion de la conférence annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) qui s'est tenue du 8 au 12 novembre 2022 à Boston (États-Unis). Ce prix est attribué chaque année par un jury prestigieux composé de membres de la SITC et du comité de rédaction du JITC. Dans la catégorie 'Immunothérapie oncolytique et locale', il récompense un article présentant des travaux de recherches remarquables sur le rôle d'agents thérapeutiques conçus pour cibler les cellules tumorales ou le microenvironnement tumoral. L'article récompensé apporte "la preuve de concept in vivo que la vectorisation d'un anticorps anti-CTLA-4 déplétant les Tregs est une stratégie hautement efficace et sûre pour cibler CTLA6-4".

Transgene et BioInvent codéveloppent BT-001, virus oncolytique breveté issu de la plateforme Invir.IO de Transgene. Ce candidat médicament est armé d'un anticorps anti-CTLA-4 qui a pour but d'induire une réponse antitumorale forte et efficace. Ce candidat-médicament est évalué dans un essai de Phase I/IIa en monothérapie et en combinaison avec l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire anti-PD-1 KEYTRUDA (pembrolizumab) dans les tumeurs solides. Les premières données positives de Phase I annoncées en juin 2022 confirment le mécanisme d'action de BT-001 en monothérapie, avec des premiers signes d'activité antitumorale. Les deux premiers coauteurs de l'article, Monika Semmrich (PhD), Principal Scientist chez BioInvent, et Jean-Baptiste Marchand (PhD), responsable du laboratoire de science des protéines chez Transgene, ont été récompensés à l'occasion d'une cérémonie qui s'est tenue lors de la réunion du SITC, le 11 novembre.