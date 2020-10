Transgene et BioInvent présenteront des données sur BT-001 à la conférence de la SITC 2020

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB (OMXS : BINV), société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent aujourd'hui qu'elles présenteront un poster sur BT-001 lors du congrès annuel de la Société de l'immunothérapie du cancer (SITC). Ce congrès se tiendra virtuellement du 9 au 14 novembre 2020.

BT-001 est un virus oncolytique multifonctionnel codéveloppé par Transgene et BioInvent.

Titre du poster : BT-001, an oncolytic vaccinia virus armed with a Treg-depleting human recombinant anti-CTLA4 antibody and GM-CSF to target the tumor microenvironment (BT-001, un virus oncolytique armé avec un anticorps humain recombinant anti-CTLA4 et GM-CSF pour cibler le micro-environnement tumoral)

Auteurs : Monika Semmrich, Jean-Baptiste Marchand, Laetitia Fend, Matilda Rehn, Nathalie Silvestre, Linda Mårtensson, Johann Foloppe, Ingrid Teige, Eric Quéméneur et Björn Frendeus

Numéro du poster : 594

Le poster sera disponible dans le salon virtuel du 11 au 14 novembre de 15h00 à 23h00 CET. Les auteurs répondront aux questions le jeudi 12 novembre de 22h50 à 23h20 CET et le samedi 14 novembre de 19h00 à 19h30 CET.