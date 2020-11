Transgene et BioInvent présentent des données sur le virus oncolytique BT-001

Transgene et BioInvent présentent des données sur le virus oncolytique BT-001









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, présentent un poster contenant de nouvelles données sur BT-001, un virus oncolytique innovant encodant un anticorps anti-CTLA4 et GM-CSF pour cibler le micro-environnement tumoral, lors du congrès annuel de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC).

Le poster qui sera présenté au SITC 2020 souligne les nombreux atouts de BT-001 qui permettent d'obtenir des concentrations élevées d'anticorps anti-CTLA4 et de GM-CSF dans la tumeur tout en restant à des concentrations très faibles dans le reste de l'organisme du patient.

Rappelons que BT-001 est un virus oncolytique codéveloppé par BioInvent et Transgene. BT-001 est issu d'Invir.IO, la plateforme de Transgene basée sur le virus oncolytique breveté VVcopTK-RR-, permettant la production, directement dans la tumeur, d'un anticorps anti-CTLA4 éliminant des cellules immunosuppressives (T-reg), issu de la technologie n-CoDeR/F.I.R.S.T de BioInvent, et d'une cytokine (GM-CSF). L'initiation de l'essai clinique de Phase 1 de BT-001 est attendue avant la fin de 2020.