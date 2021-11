Transgene et BioInvent présentent des données précliniques

(Boursier.com) — Transgene et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent la présentation de données précliniques soutenant le mécanisme d'action de BT-001, un Vaccinia virus particulièrement innovant. Ces données démontrent le haut niveau d'expression d'un inhibiteur de point de contrôle immunitaire directement dans la tumeur et une solide activité antitumorale dans plusieurs modèles précliniques.

BT-001, développé par Transgene et BioInvent, fait l'objet d'un essai clinique pour le traitement des tumeurs solides. Cette immunothérapie est un virus oncolytique conçu pour se multiplier spécifiquement dans les tumeurs grâce au vecteur viral VVcopTK-RR- et pour permettre la fabrication locale d'un anticorps anti-CTLA4 et de la cytokine humaine GM-CSF.

Le poster présenté à la 36e réunion de la Society for Immunotherapy of Cancer / SITC 2021 montre que BT-001 se réplique de façon sélective dans les cellules tumorales. La version murine de BT-001 a permis une fabrication durable et en forte quantité de l'anticorps dans les tumeurs, accompagnée d'une faible exposition systémique (dans le reste du corps de la souris). Ces niveaux d'expression très différents ont été associés à une diminution importante des T-reg (des cellules immunitaires pouvant freiner la réponse immunitaire) présents dans la tumeur et à un maintien de niveaux normaux dans le reste du corps. Un effet similaire chez l'humain permettrait d'obtenir une réponse immunitaire antitumorale forte de BT-001.

L'essai de Phase I/IIa, autorisé en Europe et aux États-Unis, inclut actuellement des patients. Il évalue BT-001 en monothérapie et en combinaison avec l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire pembrolizumab pour le traitement des tumeurs solides. Les premières données de Phase I sont attendues pour le premier semestre 2022.

Les données présentées dans le poster du SITC montrent une amélioration de la survie dans plusieurs modèles de tumeurs syngéniques après traitement avec une version murine de BT-001. Ces données mettent aussi en évidence un effet synergique positif entre le virus oncolytique murin BT-001 exprimant l'anticorps anti-CTLA4 et l'inhibiteur de point de contrôle immunitaire PD-1 administré en traitement systémique.

Le SITC 2021 se tiendra du 10 au 14 novembre 2021 au Walter E. Washington Convention Center à Washington, D.C. (États-Unis) et en virtuel. Le poster, qui sera présenté le 13 novembre dans le poster Hall (Hall E) et sous forme de e-poster, s'intitule "Vectorized Treg-depleting aCTLA-4 elicits antigen cross-presentation and CD8+ T cell immunity to reject 'cold' tumors" (la vectorisation d'un anticorps anti-CTLA4 déplétant des Treg induit à la fois la présentation croisée d'antigènes et une réponse des lymphocytes T CD8+ pour un rejet de tumeurs froides).