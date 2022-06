Transgene et BioInvent annoncent la conclusion d'un accord avec MSD de collaboration clinique

(Boursier.com) — Transgene , société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies du cancer reposant sur des vecteurs viraux, et BioInvent International AB, société de biotechnologie dédiée à la découverte et au développement d'anticorps immunomodulateurs innovants contre le cancer, annoncent la conclusion d'un accord de collaboration clinique et de mise à disposition de KEYTRUDA (pembrolizumab) avec MSD, une marque déposée de Merck & Co, Inc. à Rahway (États-Unis).

La collaboration vise à évaluer, dans un essai clinique de Phase I/IIa, le virus oncolytique BT-001 en combinaison avec le traitement anti-PD-1 KEYTRUDA (pembrolizumab) de MSD pour le traitement de patients atteints de tumeurs solides.

Selon les termes de l'accord, MSD fournira le pembrolizumab qui sera utilisé en combinaison avec BT-001 dans l'essai clinique de Phase I/IIa en cours.

"En combinant BT-001 avec l'anticorps anti-PD-1 KEYTRUDA, nous espérons optimiser la réponse immunitaire du patient afin d'induire une réponse antitumorale forte et efficace. Cet accord nous permettra d'aller plus loin dans le développement clinique de notre candidat oncolytique prometteur BT-001, développé conjointement avec BioInvent", commente Hedi Ben Brahim, Directeur général de Transgene.

"Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec MSD qui soutient le développement du programme clinique de BT-001, notre virus oncolytique développé conjointement avec Transgene, qui exprime notre anticorps anti-CTLA-4 breveté. Il s'agit d'une nouvelle validation de notre portefeuille clinique de thérapies contre le cancer très prometteur et en pleine expansion. Notre portefeuille comprend actuellement trois composés évalués dans quatre essais cliniques en cours", ajoute Martin Welschof, Président-Directeur général de BioInvent.