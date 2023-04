Transgene : du nouveau prochainement ?

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Transgene organise un événement virtuel faisant intervenir le Professeur Christian Ottensmeier, expert reconnu en immuno-oncologie. Cette rencontre se tiendra le mercredi 19 avril 2023 à 18h (heure de Paris) / 12h (heure de New York). Ce webinaire (en anglais) portera sur TG4050. Le Professeur Christian Ottensmeier, MD, PhD, FRCP (Université de Liverpool, La Jolla Institute for Immunology) abordera aussi les besoins médicaux non couverts et reviendra sur les perspectives de traitement pour les patients souffrant de cancers de la tête et du cou.

La présentation du Prof. Ottensmeier sera suivie d'une séance de questions-réponses.

De plus, la direction de Transgene fera un point sur le développement de la société, en soulignant les nouvelles données de Phase I présentées au congrès annuel de l'AACR (American Association for Cancer Research) le 18 avril 2023. Ces résultats confirment la forte immunogénicité et le profil d'efficacité prometteur de TG4050, un vaccin néoantigénique individualisé contre le cancer que Transgene développe avec NEC Corporation.