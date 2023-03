Transgene : deux nouveaux Conseillers scientifiques

(Boursier.com) — La société de biotechnologie Transgene annonce la nomination du Dr John C. Bell et du Dr Pedro Romero en tant que Conseillers Scientifiques. "John et Pedro sont des personnalités de renommée mondiale en matière d'immunothérapie contre le cancer. Ils apporteront une expertise considérable à Transgene", déclare Hedi Ben Brahim, DG de Transgene. "Nous sommes honorés de les avoir à nos côtés et sommes impatients de travailler avec eux au moment où nous franchissons des étapes importantes pour le développement clinique de nos candidats virus oncolytiques et vaccins thérapeutiques contre le cancer".

John C. Bell est un expert de renommée internationale dans l'utilisation de virus oncolytiques pour le traitement du cancer. Il a formé et continue de diriger le Consortium Canadien sur les Virus Oncolytiques, un groupe transcanadien multidisciplinaire qui développe des thérapies anticancéreuses à base de virus. Il est le Directeur Scientifique de BioCanRx, un réseau de centres d'excellence qui développe et teste en clinique de nouvelles immunothérapies pour le traitement du cancer. Il a cofondé des entreprises de biotechnologies développant des virus oncolytiques (Jennerex et Turnstone Biologics). John C. Bell est Senior Scientist à l'Institut de Recherche de l'Hôpital d'Ottawa (IRHO), un établissement de recherche affilié à l'Université d'Ottawa.

Pedro Romero est professeur à la faculté de biologie et de médecine de l'université de Lausanne, où il travaille depuis 2003. Il se consacre à l'immunologie des tumeurs et à l'immunothérapie contre le cancer, en particulier à la biologie et à la dynamique des réponses des lymphocytes T CD8 cytolytiques (CTL). Il est également rédacteur en chef du Journal for ImmunoTherapy of Cancer.